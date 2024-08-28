Политика как он...
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В двух населенных пунктах России проводилась эвакуация из-за БПЛА

В двух населенных пунктах России проводилась эвакуация из-за БПЛА

Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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