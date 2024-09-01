Шувалов: Три БПЛА ВСУ атаковали Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Три беспилотника вновь были зафиксированы на территории Российской Федерации. На этот раз ВСУ попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, о чем рассказал в своем официальном Telegram-канале глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.