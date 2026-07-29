Цивилизация добралась до Новоаннинского.правда пока только до одной контейнерной площадки 🤔 Вот везде бы так!.
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Цивилизация добралась до Новоаннинского.правда пока только до одной контейнерной площадки 🤔 Вот везде бы так!.
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