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Атаки на дата-центры «Яндекса» грозят задержками поставок пива в магазины

Атаки на дата-центры «Яндекса» грозят задержками поставок пива в магазины

Российские пивоваренные компании столкнулись с перебоями в работе производственной и логистической инфраструктуры после атак на дата-центры «Яндекса».

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