Спортсменка из Мангистау стала победителем Кубка мира по самбо

В Москве на чемпионате мира по мужскому и женскому боевому самбо «Sambo Founders Cup» победила мангистауская спортсменка Гульдана Альмухамбетова, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.
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