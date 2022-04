Китайский гигант в сфере молочной продукции компания Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. получил выручку в размере около 110,6 млрд юаней ($16,83 млрд) в 2021 году, что на 14,15% больше в годовом исчислении, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.