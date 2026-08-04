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Заколоченная дверь, нож в спину и 15 суток: нетрезвые выходки советских кинокумиров

Заколоченная дверь, нож в спину и 15 суток: нетрезвые выходки советских кинокумиров

На экране они были воплощением благородства, силы и искренности, но в реальной жизни многие советские актеры годами боролись с алкогольной зависимостью.

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