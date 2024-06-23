МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 211 подписчиков

Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история

Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история

2 дня назад 247 прочитали Но поскольку реальные цифры значительно превысят эту отметку, Вашингтону сам ускорит процесс замещения доллара в странах Глобального Юга Американский эксперт рассказал о проблемах американского долга и провел параллели между поздним Советским Союзом и современными США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх