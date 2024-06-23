Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история

2 дня назад 247 прочитали Но поскольку реальные цифры значительно превысят эту отметку, Вашингтону сам ускорит процесс замещения доллара в странах Глобального Юга Американский эксперт рассказал о проблемах американского долга и провел параллели между поздним Советским Союзом и современными США.