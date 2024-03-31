1983-й год: до «конца света» оставались минуты

На грани ядерного испепеления человечество в обозримом историческом пространстве оказывалось дважды. В первый раз во время «Карибского кризиса, который удалось разрешить мирно лишь благодаря искусству советской дипломатии и мудрости тогдашнего президента Кеннеди.
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