1983-й год: до «конца света» оставались минуты

На грани ядерного испепеления человечество в обозримом историческом пространстве оказывалось дважды. В первый раз во время «Карибского кризиса, который удалось разрешить мирно лишь благодаря искусству советской дипломатии и мудрости тогдашнего президента Кеннеди.