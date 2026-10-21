Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/POOL/РИА НовостиСпецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал на своей странице в соцсети X слова американского президента Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский должен стремиться к мирному решению украинского конфликта.
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