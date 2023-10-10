Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Израилю не выстоять. Почему евреи уже не те, что были 50 лет назад

Израилю не выстоять. Почему евреи уже не те, что были 50 лет назад

Да, армия Израиля заявила, что полностью координирует свои действия с Центральным командованием (CENTCOM) ВС США.

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