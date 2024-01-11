Памфилова: ЦИК предложит законодателям уточнить статус кандидата в президенты РФ

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что ведомство после проведения избирательной кампании обратится к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты РФ, чтобы его не использовали преждевременно.
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