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Экономист Сайкал: РФ и Саудовская Аравия твердо контролируют рынок нефти

Экономист Сайкал: РФ и Саудовская Аравия твердо контролируют рынок нефти

Совместное воздействие России и Саудовской Аравии на цены на нефть было отмечено профессором Австралийского национального университета, Амином Сайкалом, в его статье для австралийского журнала Strategist.

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