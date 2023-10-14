Экономист Сайкал: РФ и Саудовская Аравия твердо контролируют рынок нефти

Совместное воздействие России и Саудовской Аравии на цены на нефть было отмечено профессором Австралийского национального университета, Амином Сайкалом, в его статье для австралийского журнала Strategist.
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