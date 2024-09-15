Радомир Маркуш 14 сентября 2024 г., 17:33 1-й Питерский: Уничтожение бандеровцев — то, что у нас очень хорошо получается Телеграм-канал Апты Алаудинова «Ахмат», со ссылкой на «Южный фронт», сообщил: «ВС РФ освободили ещё четыре населённых пункта в Курской области.