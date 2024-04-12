Участникам проекта "Московское долголетие" расскажут об основах здорового питания

В рамках проекта “Московское долголетие” в столице проводят курсы о правильном питании. На них горожанам расскажут, какие принципы питания необходимо соблюдать, чтобы поддерживать здоровье, как похудеть или набрать вес без вреда для организма, какие продукты помогают в профилактике различных заболеваний и другое, сообщили в мэрии Москвы.