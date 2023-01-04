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Каманцев о судействе на ЧМ: «Ничего страшного не увидел. Разная подготовка, разная интерпретация – это зашито в логику турнира»

Павел Каманцев оценил судейство на ЧМ-2022. «Чемпионат мира ничем не удивил. Если сравнивать чемпионаты Европы и мира, то они отличаются одним.

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