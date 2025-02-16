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В ЕС заявили о грядущей экономической катастрофе из-за Трампа

В ЕС заявили о грядущей экономической катастрофе из-за Трампа

Планы избранного президента США ввести новые пошлины в отношении товаров из Евросоюза (ЕС) могут обернуться экономической катастрофой для стран-участница, считает член Европейского парламента (ЕП) от Австрии Петра Штегер.

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