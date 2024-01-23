«Чтобы выглядела как Ким»: жену Канье Уэста снова сравнили с его бывшей

Жену Канье Уэста Бьянку Цензори снова сравнили с бывшей женой музыканта Ким Кардашьян. На очередном видео, опубликованном американским рэпером в личном блоге в соцсетях, пользователи вновь заметили очевидное сходство с любимыми женщинами знаменитости.