Французский отряд «Нормандия — Неман» воюет на стороне РФ против ВСУ

Отряд французских добровольцев из бывших офицеров воюет против украинских боевиков в Донбассе. Об этом рассказал тележурналист Александр Рогаткин в репортаже в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
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