Фото © РИА Новости / Виктор Антонюк На различных направлениях фронта российские войска продолжают успешные наступательные действия, нейтрализуя ПВО ВСУ и захватывая стратегические позиции, такие как Цукурино и Николаевка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии