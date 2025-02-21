На светскую премьеру фильма «Красный шелк» Милош Бикович пришел с тростью

18 февраля в Москве состоялась яркая и масштабная премьера детективного экшена «Красный шелк». Зрителям фильм представили режиссер Андрей Волгин, продюсер Вадим Быркин, а также исполнители главных ролей — Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, Светлана Чуйкина, Жаргал Бадмацыренов и китайские актеры Ханьи Чжэн, актеры Хуан Хаонань и Ян Цзыхуа.
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