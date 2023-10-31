Дорожников в Барнауле перевели на круглосуточный режим работы

Отдельная бригада также работала в районе путепровода — там они очищали от снега и посыпали песчано-соляной смесью тротуарные дорожки и лестничный марш Из-за обильных осадков дорожные бригады в Барнауле перешли на круглосуточный режим работы.
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