ФАС попросили проверить рост цен на авиабилеты

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить рост цен на авиабилеты.
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