Рикардо Патрезе: «Феррари» нужно немедленно принять решение о том, кто их первый номер»

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе считает, что «Феррари» нужно начать применять командную тактику и сделать ставку на Льюиса Хэмилтона , если в Скудерии хотят побороться за победу в чемпионате в нынешнем сезоне.