Си Цзиньпин и Пэн Лиюань поздравили учителей и учеников старшей школы Линкольн с китайским Новым годом

Пекин, 11 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в воскресенье ответили на поздравительную открытку от учителей и учеников американской старшей школы Линкольн, передав им наилучшие пожелания в год Дракона.
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