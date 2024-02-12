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Китай

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Си Цзиньпин и Пэн Лиюань поздравили учителей и учеников старшей школы Линкольн с китайским Новым годом

Пекин, 11 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в воскресенье ответили на поздравительную открытку от учителей и учеников американской старшей школы Линкольн, передав им наилучшие пожелания в год Дракона.

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