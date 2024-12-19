Силовики проверяют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова

Следствие выясняет, на каких основаниях находился в Москве подозреваемый в совершении теракта узбек Ахмад Курбанов, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
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