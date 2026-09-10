ISU отклонил апелляции Валиевой, Кондратюка, Степановой и Букина на нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) официально отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на получение нейтрального статуса для участия в международных турнирах.
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