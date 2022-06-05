В Приморье мать свесила своего ребенка с балкона четвертого этажа

В Приморье мать свесила своего ребенка с балкона четвертого этажа

Жительница городка Воздвиженка Уссурийского округа подвергла опасности своего малолетнего ребенка, свесив его через балкон на улицу.

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