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Силантьев о плей-офф: «Спартак» удалось перехитрить. С «Автомобилистом» было тяжелее всего – давило, что соперник постоянно догонял»

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в этом сезоне, обыграв в финале «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

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