💡Керчь частично обесточена на несколько часов Причина – аварийное отключение в электросети. По данным «Крымэнерго», электричество вернётся в дома керчан через 3 часа.
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💡Керчь частично обесточена на несколько часов Причина – аварийное отключение в электросети. По данным «Крымэнерго», электричество вернётся в дома керчан через 3 часа.