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Мошенники стали имитировать свое разоблачение

Мошенники стали имитировать свое разоблачение

Мошенники начали применять новую схему двойного обзвона. Как рассказали «Известиям» в Ассоциации развития финграмотности (АРФГ), во время первого этапа аферы на телефон или в мессенджер человека поступает звонок якобы от курьера.

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