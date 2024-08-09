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Массированная атака беспилотников от Севастополя до Орла отбита этой ночью

Массированная атака беспилотников от Севастополя до Орла отбита этой ночью

За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 75 беспилотников, сообщает Минобороны. Из них 26 дронов сбили над Белгородской областью, еще 19 — над Липецкой, семь над Курской, по пять над Брянской областью и над Крымом, четыре над Воронежской и еще один над Орловской, заявило ведомство.

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