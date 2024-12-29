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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Окулов об обмене в «Авангард»: «Самое тяжелое – разобраться с семьей. Дети, переезд, надо все решить. Через день вылетел в Омск, потом сразу вышел на тренировку»

29-летний форвард провел за новый клуб 1 матч и набрал 3 (2+1) очка. – Твой обмен из ЦСКА в «Авангард» стал неожиданностью.

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