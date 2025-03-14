Дрэйпер о переходном моменте в карьере: «Важно было понять, что я не начну сразу же блистать и побеждать на «Уимблдоне». Придется долго работать»

– Около двух лет вы периодически сталкивались с травмами, которые мешали вам прогрессировать. Что, на ваш взгляд, помогло вам хорошо себя чувствовать? Может быть, ваше тело пришло в то состояние, когда оно готово выдерживать нагрузки профессионального тура? – Причины были разные.