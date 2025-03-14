НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

167 подписчиков

Дрэйпер о переходном моменте в карьере: «Важно было понять, что я не начну сразу же блистать и побеждать на «Уимблдоне». Придется долго работать»

Дрэйпер о переходном моменте в карьере: «Важно было понять, что я не начну сразу же блистать и побеждать на «Уимблдоне». Придется долго работать»

– Около двух лет вы периодически сталкивались с травмами, которые мешали вам прогрессировать. Что, на ваш взгляд, помогло вам хорошо себя чувствовать? Может быть, ваше тело пришло в то состояние, когда оно готово выдерживать нагрузки профессионального тура? – Причины были разные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх