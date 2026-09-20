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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игонин о «Зените»: «Игра улучшается. В атаке много моментов, но чемпионат можно выиграть, когда пропускаешь мало»

Алексей Игонин считает, что игра «Зенита» улучшается. После 9 туров петербуржцы с 18 очками занимают в РПЛ пятое место.

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