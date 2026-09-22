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Мобильная связь появится во всех малых населенных пунктах

«Мегафон», «Вымпелком» и МТС обяжут обеспечить сотовой связью все населенные пункты с населением более двух тысяч человек до 31 марта 2027 года.

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