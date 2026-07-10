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«Тема, конечно, актуальная» – Госдеп о передаче бандеровцам «Томагавков»

«Тема, конечно, актуальная» – Госдеп о передаче бандеровцам «Томагавков»

США довольны, что смогли заставить Европу взять на себя основное бремя поддержки киевского режима. Об этом в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» заявил официальный представитель Госдепа США Ян Бейтсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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