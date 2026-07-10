США довольны, что смогли заставить Европу взять на себя основное бремя поддержки киевского режима. Об этом в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» заявил официальный представитель Госдепа США Ян Бейтсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».