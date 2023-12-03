НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Хэмилтон о развитии программы многообразия в «Формуле-1»: «Для меня это важнее всего. И я понимаю, что процесс не будет быстрым»

К моменту проведения прошедшего Гран-при Абу-Даби прошло четыре года с тех пор, как семикратный чемпион «Формулы-1» создал так называемую «Комиссию Хэмилтона» – программу, которая работает над расширением и улучшением представительства темнокожих людей в британском автоспорте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх