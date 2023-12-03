Хэмилтон о развитии программы многообразия в «Формуле-1»: «Для меня это важнее всего. И я понимаю, что процесс не будет быстрым»

К моменту проведения прошедшего Гран-при Абу-Даби прошло четыре года с тех пор, как семикратный чемпион «Формулы-1» создал так называемую «Комиссию Хэмилтона» – программу, которая работает над расширением и улучшением представительства темнокожих людей в британском автоспорте.