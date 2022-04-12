Народный календарь. Дневник погоды 12 апреля 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 12 АПРЕЛЯИВАН ЛЕСТВИЧНИКЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58184/ ПРИМЕТЫ НА 12 АПРЕЛЯ:- Если на Ивана Лествичника зацвел одуванчик, значит, лето быстро закончится- На березе уже есть листва, а на ольхе еще нет – нужно готовиться к засушливому лету- Зацвела черешня – настал срок сеять кукурузу и свеклу- Если лошадь пьет много воды – скоро пойдет дождь, а если почти не прикасается, то ближайшие дни будут ясными- Если птичьи гнезда больше расположены на южной стороне, то лето будет холодным- Дикие гуси летят высоко, значит, весна и лето будут дождливыми- Пчелы после зимы начинают вылетать из улья, значит, в ближайшие дни будет хорошая погода- Ливневый дождь - к грибному лету Всем доброго дня и хорошего настроения!Источник: https://www.