Дворцовый мост в Петербурге развели под музыку композитора Валерия Гаврилина

Жители и гости города услышали фрагменты таких произведений композитора, как «Батюшковский вальс», тарантела из балета «Анюта», песни «Мама» на слова Альбины Шульгиной и другие В ночь с пятницы на субботу в рамках звукового шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост развели под плейлист, посвященный 85-летию народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Валерия Гаврилина.