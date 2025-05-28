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Царьград

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Запад разрешил Украине бить вглубь России - сняв ограничения на дальность

Запад разрешил Украине бить вглубь России - сняв ограничения на дальность

Москва предупреждает: удары немецкими ракетами приравняют к участию в войне.Украина получила небывалую свободу действий на поле боя: Великобритания, Франция, Германия и США официально сняли запреты на применение переданного вооружения по целям на территории России.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Может быть подарить тем же Баскам в Испании и ИРА (Ирландская Республиканская Армия) пару тройку тысяч АКМ с РПГ-7 ну и пару сотен &quot;Шмелей&quot; с &quot;Фаготами&quot; не забыть подкинуть.
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