Запад разрешил Украине бить вглубь России - сняв ограничения на дальность

Москва предупреждает: удары немецкими ракетами приравняют к участию в войне.Украина получила небывалую свободу действий на поле боя: Великобритания, Франция, Германия и США официально сняли запреты на применение переданного вооружения по целям на территории России.
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