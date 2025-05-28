Запад разрешил Украине бить вглубь России - сняв ограничения на дальность

Дмитрий Гурин

Может быть подарить тем же Баскам в Испании и ИРА (Ирландская Республиканская Армия) пару тройку тысяч АКМ с РПГ-7 ну и пару сотен "Шмелей" с "Фаготами" не забыть подкинуть.