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Контрафронт

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Бахрейн: Местные власти посоветовали жителям по всей стране отправиться в ближайшее убежище или...

Бахрейн: Местные власти посоветовали жителям по всей стране отправиться в ближайшее убежище или безопасное место поздно вечером по местному времени из-за продолжающихся действий ПВО в ответ на иранские беспилотники и ракетные обстрелы.

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