Бахрейн: Местные власти посоветовали жителям по всей стране отправиться в ближайшее убежище или безопасное место поздно вечером по местному времени из-за продолжающихся действий ПВО в ответ на иранские беспилотники и ракетные обстрелы.
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