Как красят самолёты

Недавно я посетил одно из крупнейших предприятий по покраске самолетов в Минеральных Водах. Повод очень интересный: авиакомпания NordStar решила обновить ливрею одного из своих самолетов и посвятить его Норильскому хоккейному клубу».
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