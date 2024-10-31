Как красят самолёты

﻿﻿Недавно я посетил одно из крупнейших предприятий по покраске самолетов в Минеральных Водах. Повод очень интересный: авиакомпания NordStar решила обновить ливрею одного из своих самолетов и посвятить его Норильскому хоккейному клубу».