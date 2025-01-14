Орловцам рассказали о крещенской и богоявленской воде

В преддверии Крещения орловцам рассказали о крещенской воде и Богоявленской. Крещенская вода — это вода, освящённая в Крещенский Сочельник и в сам Праздник на Великом водосвятии — просветили в Вятском Посаде.
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