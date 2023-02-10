Борис Майоров: «Овечкин – замечательный физкультурник, но зачем о нем столько писать? Не понимаю, почему у нас про НХЛ пишут больше, чем про российский хоккей»

Борис Майоров не понимает, почему в России про НХЛ пишут больше, чем про свой хоккей. – Вам действительно до фонаря погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, как обмолвились в недавнем интервью? Вообще не следите? – Да как не следить, если у нас все спортивные издания реагируют на каждый чих Овечкина! Он замечательный физкультурник, я снимаю перед ним шляпу.