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Не день «Рено»: вторая за день легковушка французского бренда попала в серьезное ДТП на Южном Урале

Три человека пострадали в автомобильной аварии в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, ДТП произошло сегодня, 15 января, в Ашинском районе на 1599 километре автодороги «Москва – Челябинск» (участок Сим – Кропачево).

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