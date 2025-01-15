Не день «Рено»: вторая за день легковушка французского бренда попала в серьезное ДТП на Южном Урале

Три человека пострадали в автомобильной аварии в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, ДТП произошло сегодня, 15 января, в Ашинском районе на 1599 километре автодороги «Москва – Челябинск» (участок Сим – Кропачево).