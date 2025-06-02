Таксист из Барнаула стал фигурантом уголовного дела за перевозку «мангала» за 9 миллионов рублей

Барнаульский таксист преодолел более 200 км, чтобы доставить «мангал» в Новосибирск. Оказалось, что вместо мангала мужчина перевозил сейф полный наличных, принадлежащий директору одного из крупных заводов Алтайского края.
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