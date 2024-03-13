Богомолов меняется или переобувается?

Муж Ксюши, он же К.Богомолов, запустил новый театральный проект — «Голоса страны», где режиссёры попытаются рассказать вдохновляющие истории о реальных людях, которые просто и честно занимаются своим делом — а не о содержанках, мажорах и маньяках.