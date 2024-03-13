Муж Ксюши, он же К.Богомолов, запустил новый театральный проект — «Голоса страны», где режиссёры попытаются рассказать вдохновляющие истории о реальных людях, которые просто и честно занимаются своим делом — а не о содержанках, мажорах и маньяках.
Богомолов меняется или переобувается?
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Хватит постить ГНИЛЬ!!!!!
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16 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Помните как в "Брильянтовой руку" -" человеку надо верить только в крайнем случаи"! Не верю!
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15 час.
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