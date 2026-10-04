Xiaomi представила новые телевизоры RGB-Mini LED с частотой до 360 Гц — Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 Competition Edition

Новая линейка получила яркость до 1300 нит и игровой режим Xiaomi открыла предзаказ на Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 Competition Edition с RGB-Mini LED-подсветкой и частотой обновления до 360 Гц.
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