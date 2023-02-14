Эрик Абидаль: «Месси – один из значимых игроков последнего десятилетия, у него был последний шанс выиграть ЧМ. Аргентина заслужила победу в финале»

Экс-защитник «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о победе Аргентины над Францией на ЧМ. – Вы болельщик сборной Франции, но в финале команде противостояла Аргентина, за которую играл Лионель Месси, ваш бывший одноклубник.